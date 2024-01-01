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Опубликовано 1 января 2024, 11:44
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ВКС ударили по украинским аэродромам, где базируются самолёты – носители ракет Storm Shadow

ВКС РФ нанесли удар по аэродромам, где базируются носители ракет Storm Shadow

Российские войска нанесли удары по украинским аэродромам базирования самолётов, использующихся для переноски крылатых ракет Storm Shadow. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате работы ВКС РФ все цели были поражены.

"31 декабря 2023 г. Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолёты – носители крылатых ракет Storm Shadow. Цель удара достигнута. Все объекты поражены", — сообщили в ведомстве.

Как писал Лайф, минувшей ночью украинские военные обстреляли Донецк. В результате удара по городу погибло четыре человека, ещё 13 получили различные ранения. На атаку отреагировали в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала киевский режим, обстрелявший Донецк в новогоднюю ночь, "террористическим зверьём".

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Максим Плетнёв
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