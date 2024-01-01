Число жертв ночной атаки Донецка выросло до четырёх

Глава ДНР Денис Пушилин уточнил информацию о погибших и пострадавших в результате ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ. По его данным, число жертв увеличилось до четырёх, ранения получили 13 человек.

Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Видео © t.me / "Типичный Донецк"

"По состоянию на 2:00, предварительно, 13 раненых и четверо погибших", — написал Пушилин в телеграм-канале.