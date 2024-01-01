Число жертв ночной атаки Донецка выросло до четырёх
Пушилин: В ходе обстрела Донецка со стороны ВСУ погибло 4 человека, 13 ранены
Фото с места обстрела гостиницы "Донбасс палас" в Донецке. Обложка © t.me / "Типичный Донецк"
Глава ДНР Денис Пушилин уточнил информацию о погибших и пострадавших в результате ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ. По его данным, число жертв увеличилось до четырёх, ранения получили 13 человек.
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Видео © t.me / "Типичный Донецк"
"По состоянию на 2:00, предварительно, 13 раненых и четверо погибших", — написал Пушилин в телеграм-канале.
Напомним, что Вооружённые силы Украины в новогоднюю ночь обстреляли центр Донецка. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ВФУ подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка, Калининский и Будённовский районы. В результате атаки есть погибшие и раненые. Среди них могут быть журналисты.