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31 декабря 2023, 23:22

Число жертв ночной атаки Донецка выросло до четырёх

Пушилин: В ходе обстрела Донецка со стороны ВСУ погибло 4 человека, 13 ранены

Фото с места обстрела гостиницы "Донбасс палас" в Донецке. Обложка © t.me / "Типичный Донецк"

Фото с места обстрела гостиницы "Донбасс палас" в Донецке. Обложка © t.me / "Типичный Донецк"

Глава ДНР Денис Пушилин уточнил информацию о погибших и пострадавших в результате ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ. По его данным, число жертв увеличилось до четырёх, ранения получили 13 человек.

Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Видео © t.me / "Типичный Донецк"

"По состоянию на 2:00, предварительно, 13 раненых и четверо погибших", — написал Пушилин в телеграм-канале.

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Пенсионер погиб прямо в магазине во время обстрела ВСУ посёлка под Белгородом

Напомним, что Вооружённые силы Украины в новогоднюю ночь обстреляли центр Донецка. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ВФУ подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка, Калининский и Будённовский районы. В результате атаки есть погибшие и раненые. Среди них могут быть журналисты.

Оксана Попова
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