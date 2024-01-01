В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погибло три человека
Пушилин: Три человека погибли в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела центра Донецка со стороны ВСУ в ночь на 1 января. Обложка © t.me / ЧП Донецк / Роман Косарев
Жертвами ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ стали три человека. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.
"На данный момент подтверждена информация о семи раненых, им оказывается медицинская помощь. К сожалению, есть погибшие, предварительно, три человека", — написал Пушилин.
По данным агентства ТАСС, в числе погибших есть журналист, ещё один корреспондент получил ранение. Также сообщается, что под обстрел ВСУ попала гостиница "Донбасс палас".
Напомним, что Вооружённые силы Украины в новогоднюю ночь обстреляли центр Донецка. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ВФУ подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка, Калининский и Будённовский районы.