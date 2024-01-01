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31 декабря 2023, 22:51

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погибло три человека

Пушилин: Три человека погибли в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Последствия обстрела центра Донецка со стороны ВСУ в ночь на 1 января. Обложка © t.me / ЧП Донецк / Роман Косарев

Последствия обстрела центра Донецка со стороны ВСУ в ночь на 1 января. Обложка © t.me / ЧП Донецк / Роман Косарев

Жертвами ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ стали три человека. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.

"На данный момент подтверждена информация о семи раненых, им оказывается медицинская помощь. К сожалению, есть погибшие, предварительно, три человека", — написал Пушилин.

По данным агентства ТАСС, в числе погибших есть журналист, ещё один корреспондент получил ранение. Также сообщается, что под обстрел ВСУ попала гостиница "Донбасс палас".

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Напомним, что Вооружённые силы Украины в новогоднюю ночь обстреляли центр Донецка. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ВФУ подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка, Калининский и Будённовский районы.

Оксана Попова
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