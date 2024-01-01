В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погибло три человека

Жертвами ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ стали три человека. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.

"На данный момент подтверждена информация о семи раненых, им оказывается медицинская помощь. К сожалению, есть погибшие, предварительно, три человека", — написал Пушилин.

По данным агентства ТАСС, в числе погибших есть журналист, ещё один корреспондент получил ранение. Также сообщается, что под обстрел ВСУ попала гостиница "Донбасс палас".