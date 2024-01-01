ВСУ в новогоднюю ночь нанесли массированный удар по Донецку

Вооружённые силы Украины в новогоднюю ночь обстреляли центр Донецка. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале, в результате атаки ранено семь человек.

Кадры с места обстрела Донецка в ночь на 1 января. Видео © t.me / ЧП Донецк / Роман Косарев

"В новогоднюю ночь ВФУ подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка, Калининский и Будённовский районы. По предварительной информации, на данный момент семь раненых", — рассказал Пушилин.

Глава ДНР также призвал всех жителей города оставаться в укрытиях из-за вероятности повторного обстрела.