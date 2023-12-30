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Регион
Опубликовано 30 декабря 2023, 17:16
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Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на карету скорой помощи в Донецке

Повреждённая взрывом машина скорой помощи в Донецке. Обложка © t.me / Минздрав ДНР

Повреждённая взрывом машина скорой помощи в Донецке. Обложка © t.me / Минздрав ДНР

Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на машину бригады скорой помощи в Донецке. У экипажа контузии и сотрясения, им оказали необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава ДНР.

"В канун Нового года бригада скорой помощи в Донецке стала мишенью украинского БПЛА. В Кировском районе Донецка на бригаду скорой помощи, спешившей на вызов к пациенту, был осуществлён сброс ВОП (взрывоопасного предмета. — Прим. Лайфа) с БПЛА", говорится в публикации.

В региональном Минздраве напомнили, что это не первая атака ВСУ в отношении автомобилей скорой помощи. Украинские войска цинично и целенаправленно бьют по медиками Донбасса, заключили в ведомстве.

Культурные мероприятия в Белгороде и Воронеже отменяют после обстрела ВСУ
Культурные мероприятия в Белгороде и Воронеже отменяют после обстрела ВСУ

Ранее сегодня Белгород подвергся обстрелам со стороны ВСУ, в результате чего местных жителей попросили спуститься в укрытия. Сначала сообщалось об одном погибшем и четырёх пострадавших, однако позже количество жертв увеличилось до 14. Губернатор области рассказал о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о повреждениях и пострадавших. Путину доложили об атаке. Также сообщалось о том, что Россия созвала СБ ООН на экстренное заседание из-за атаки Украины на Белгород.

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Юрий Лысенко
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