Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на карету скорой помощи в Донецке

Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на машину бригады скорой помощи в Донецке. У экипажа контузии и сотрясения, им оказали необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава ДНР.

"В канун Нового года бригада скорой помощи в Донецке стала мишенью украинского БПЛА. В Кировском районе Донецка на бригаду скорой помощи, спешившей на вызов к пациенту, был осуществлён сброс ВОП (взрывоопасного предмета. — Прим. Лайфа) с БПЛА", — говорится в публикации.