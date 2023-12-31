Пенсионер погиб прямо в магазине во время обстрела ВСУ посёлка под Белгородом Гладков: ВСУ обстреляли посёлок Красное Белгородской области, погиб мужчина 31 декабря, 12:59 ВСУ обстреляли посёлок Красное под Белгородом. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Украинская армия нанесла удар по посёлку Красное в Белгородской области, в результате чего погиб пожилой мужчина, а продавщица продуктового магазина получила ранения. О трагедии написал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"К большему горю, погиб дедушка. В момент обстрела он находился в продуктовом магазине, травмы, полученные им от осколков снаряда, были несовместимы с жизнью. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в тексте.

Продавщица магазина госпитализирована в Шебекинскую центральную районную больницу, осколок снаряда попал ей в голову, отметил Гладков. Он добавил, что повреждения также получили линия электропередачи и сам магазин. Аварийные службы выехали на место для устранения последствий обстрела.

Ранее сообщалось, что украинская армия обстреляла деревню Городище Курской области, повреждения получили газопровод и частный дом. Никто не пострадал.

Авторы Татьяна Миссуми