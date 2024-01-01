"Террористическое зверьё": В МИД РФ отреагировали на обстрел Донецка в новогоднюю ночь

Только "террористическое зверьё" могло обстрелять Донецк в новогоднюю ночь. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, опубликовавшая пост в телеграм-канале утром 1 января.

Она отметила, что удары киевский режим наносил именно по гражданским объектам, в результате чего есть убитые и раненые.

"Так могло поступить только террористическое зверьё", — написала Захарова.