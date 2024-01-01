"Террористическое зверьё": В МИД РФ отреагировали на обстрел Донецка в новогоднюю ночь
Захарова назвала "террористическим зверьём" обстрелявший Донецк киевский режим
Последствия ночного обстрела Донецка. Обложка © ТАСС / Ягодкин Дмитрий
Только "террористическое зверьё" могло обстрелять Донецк в новогоднюю ночь. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, опубликовавшая пост в телеграм-канале утром 1 января.
Она отметила, что удары киевский режим наносил именно по гражданским объектам, в результате чего есть убитые и раненые.
"Так могло поступить только террористическое зверьё", — написала Захарова.
Напомним, что Вооружённые силы Украины в новогоднюю ночь обстреляли Донецк. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ВФУ подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка, Калининский и Будённовский районы. Как уточнил Пушилин позже, в результате атаки киевского режима погибло четыре человека, ещё 13 получили ранения.