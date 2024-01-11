Киевский режим за минувшие сутки потерял до 260 бойцов на Донецком направлении

Украина потеряла до 260 бойцов на Донецком направлении за последние сутки. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Бои шли неподалёку от населённых пунктов Андреевка и Клещеевка в ДНР. Подразделениям Южной группировки войск удалось нанести поражение живой силе и технике 22-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Помогли им в этом лётчики оперативно-тактической авиации, армейской авиации, а также артиллеристы.

"Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 260 военнослужащих, два бронетранспортёра, 15 автомобилей, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б", — говорится в сообщении ведомства.