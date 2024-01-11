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11 января, 02:01

Расчёты FPV-дронов разгромили скрытый опорный пункт ВСУ под Купянском

Минобороны: Военные группировки "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском

Военные российской группировки "Запад" продолжают выполнять задачи на Купянском направлении, где накануне ими при помощи FPV-дронов был уничтожен скрытый опорный пункт ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На Купянском направлении разведчики получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчёты FPV-дронов 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили обнаруженный замаскированный опорный пункт ВСУ", — рассказали в оборонном ведомстве.

Бойцы группировки ежедневно выполняют боевые задачи по разведке на линии обороны при помощи беспилотников. Чаще всего им удаётся находить и уничтожать опорные пункты, живую силу. Но целью номер один для российских войск является бронетехника, рассказал оператор расчёта БПЛА с позывным Шустрила.

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Ранее Лайф сообщал, что украинские военные потеряли за сутки до 190 бойцов в провальных атаках на одном из ключевых участков фронта — Краснолиманском направлении. Помимо живой силы ВСУ лишились на этом участке фронта двух боевых бронированных машин и двух автомобилей.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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