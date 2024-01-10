Почти две сотни бойцов ВСУ полегли в провальных атаках на одном из ключевых участков фронта

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за минувшие сутки до 190 бойцов в провальных атаках на одном из ключевых участков фронта — Краснолиманском направлении. Об этом сказано в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации.

"На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Украинская армия, помимо живой силы, лишилась на этом участке фронта двух боевых бронированных машин и двух автомобилей.