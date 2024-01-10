Почти две сотни бойцов ВСУ полегли в провальных атаках на одном из ключевых участков фронта
МО РФ: ВСУ потеряли до 190 человек за сутки на Краснолиманском направлении
Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за минувшие сутки до 190 бойцов в провальных атаках на одном из ключевых участков фронта — Краснолиманском направлении. Об этом сказано в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации.
"На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Украинская армия, помимо живой силы, лишилась на этом участке фронта двух боевых бронированных машин и двух автомобилей.
А ранее Лайф писал, что российские военные с помощью тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" уничтожили бронетехнику ВСУ на Купянском направлении. Бойцы вели стрельбу из "Солнцепёков" за счёт современных программных средств топогеодезической привязки.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo