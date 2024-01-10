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10 января, 03:50

Российские "Солнцепёки" выжгли блиндажи с бронетехникой ВСУ под Купянском

МО РФ: "Солнцепёки" ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ на Купянском направлении

Российские военнослужащие продолжают атаковать противника в зоне проведения специальной военной операции. Как передаёт Минобороны РФ, бойцы 6-й общевойсковой армии Западной группировки ВС РФ применили на Купянском направлении тяжёлые огнемётные системы ТОС-А1 "Солнцепёк".

По данным оборонного ведомства, стрельбу из "Солнцепёков" вели с помощью современных программных средств топогеодезической привязки. В результате успешного применения этих боевых машин российским войскам удалось уничтожить блиндажи с бронетехникой, принадлежащей Вооружённым силам Украины.

"Пуски были проведены на расстоянии более 4,5 километра", — уточнили в оборонном ведомстве.

Помимо того, механик-водитель "Солнцепёка" с позывным Дизель рассказал, что его расчёт обычно выезжает работать в ночное время суток, но иногда их поддержка нужна подразделениям ВС РФ и днём. В то же время он подчеркнул, что эта машина отличается своей мобильностью, что позволяет ей находиться в постоянном движении.

"Противник за нами постоянно охотится, потому что мы очень точно бьём. Отрабатываем по различным целям. Окопы, углублённые блиндажи вскрываем, доты", — заявил военнослужащий.

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До этого Лайф рассказывал о применении данных тяжёлых огнемётных систем 2 января. Тогда военнослужащие 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с помощью "Солнцепёков" ликвидировали опорные пункты ВСУ под Угледаром.

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t.me / Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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