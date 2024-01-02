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2 января, 05:37

"Солнцепёки" уничтожили опорные пункты ВСУ под Угледаром

Работа расчёта тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк" в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Работа расчёта тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк" в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с помощью тяжёлых огнемётных систем (ТОС) "Солнцепёк" ликвидировали опорные пункты ВСУ под Угледаром. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что эти системы способны работать с расстояния около пяти километров. Поэтому надо подобраться максимально близко к противнику, быстро поразить цель и сразу же покинуть позицию, так как ВСУ активно охотятся за такой техникой. Вместе с "Солнцепёком" на позицию всегда выезжает группа огневого прикрытия на многоцелевом плавающем бронетранспортёре.

ТОС имеет 24 заряда, за шесть секунд они накрывают площадь в несколько футбольных полей. Солдаты противника могут погибать и вне зоны прямого поражения — из-за баротравм в результате сверхзвуковой ударной волны.

"Мы решаем задачи по поражению живой силы противника, лёгкой брони, опорников. Подъезжаем и выполняем задачу", — объяснил командир "Солнцепёка" с позывным Респект.

Минобороны РФ сообщило, что ВДВ за год получили 2,5 тыс. единиц боевой техники
Минобороны РФ сообщило, что ВДВ за год получили 2,5 тыс. единиц боевой техники

Ранее в США пришли в ужас из-за российского оружия. Издание The National Interest сообщило, что после ударов российских тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" от целей почти ничего не остаётся.

Лариса Сафронова
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