"Солнцепёки" уничтожили опорные пункты ВСУ под Угледаром

Военнослужащие 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с помощью тяжёлых огнемётных систем (ТОС) "Солнцепёк" ликвидировали опорные пункты ВСУ под Угледаром. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что эти системы способны работать с расстояния около пяти километров. Поэтому надо подобраться максимально близко к противнику, быстро поразить цель и сразу же покинуть позицию, так как ВСУ активно охотятся за такой техникой. Вместе с "Солнцепёком" на позицию всегда выезжает группа огневого прикрытия на многоцелевом плавающем бронетранспортёре.

ТОС имеет 24 заряда, за шесть секунд они накрывают площадь в несколько футбольных полей. Солдаты противника могут погибать и вне зоны прямого поражения — из-за баротравм в результате сверхзвуковой ударной волны.

"Мы решаем задачи по поражению живой силы противника, лёгкой брони, опорников. Подъезжаем и выполняем задачу", — объяснил командир "Солнцепёка" с позывным Респект.