Минобороны РФ сообщило, что ВДВ за год получили 2,5 тыс. единиц боевой техники 1 января, 06:21 Десантники РФ получили свыше 2,5 единицы техники за 2023 год. Обложка © t.me / Минобороны РФ

Российские воздушно-десантные войска получили свыше 2,5 тысячи единиц боевой техники в 2023 году, в том числе новейшие танки Т-90М. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"В 2023 году соединениями и воинскими частями ВДВ получено более 780 новейших и современных образцов (ВВСТ). Среди новейших образцов тяжёлого вооружения, поступивших в войска, стоит отметить самый современный танк — Т-90М "Прорыв", — говорится в заявлении.

Кроме того, были получены модернизированные боевые машины БМД-4М, бронетранспортёры БТР-МДМ "Ракушка" и БТР-82А, которые уже доказали свою эффективность в ходе спецоперации. А также военнослужащим переданы РСЗО "Ураган", "Град", комплексы "Солнцепёк", "Нона-С", "Вена" и улучшенные 120-мм миномётные системы "Сани". Все орудия уже прошли проверку боем.

Ранее сообщалось, что "Ростех" в 50 раз нарастил производство боеприпасов для стрелкового вооружения и реактивных систем залпового огня. Новая артиллерия, боеприпасы, стрелковое оружие, бронемашины, танки, беспилотники и боевая авиация отправляются в войска регулярно.

Авторы Татьяна Миссуми