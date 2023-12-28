"Ростех" в 50 раз нарастил производство боеприпасов для стрелкового вооружения и РСЗО

"Ростех" в 50 раз нарастил производство боеприпасов для стрелкового вооружения и реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным в четверг, 28 декабря.

Он отметил, что приоритетным для "Ростеха" было и остаётся выполнение гособоронзаказа. Новая артиллерия, боеприпасы, стрелковое оружие, бронемашины, танки, беспилотники и боевая авиация отправляются в войска регулярно.

"Честно сказать, если бы мы до 2022 года не провели глобальную модернизацию наших предприятий, я думаю, что увеличение производства продукции в разы, которое произошло в прошлом году и в этом году, вряд ли, наверное, мы смогли бы это выполнить. Я пример могу привести. Производство боеприпасов для стрелкового вооружения и РЗСО мы увеличили в 50 раз", — проинформировал Чемезов.

Он добавил, что производство лёгкой бронетехники было увеличено в 5,5 раза, танков — в 7 раз.