В России проходит испытания новый дрон-камикадзе "Суперкам"

Новый барражирующий боеприпас "Суперкам" создали специалисты госкорпорации "Ростех". Он обладает высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил гендиректор корпорации Сергей Чемезов.

"На текущий момент в контуре Ростеха создаётся ещё один беспилотный летательный аппарат серии "Суперкам". "Суперкам"-камикадзе уже проходят испытания, демонстрируют заложенные технические характеристики", — рассказал Чемезов в интервью РИА "Новости".

По его словам, новая разработка создана в двух вариантах — разведывательном и камикадзе.