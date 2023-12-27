В России проходит испытания новый дрон-камикадзе "Суперкам"
Чемезов: В России создали новый барражирующий боеприпас "Суперкам"
Новый барражирующий боеприпас "Суперкам" создали специалисты госкорпорации "Ростех". Он обладает высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил гендиректор корпорации Сергей Чемезов.
"На текущий момент в контуре Ростеха создаётся ещё один беспилотный летательный аппарат серии "Суперкам". "Суперкам"-камикадзе уже проходят испытания, демонстрируют заложенные технические характеристики", — рассказал Чемезов в интервью РИА "Новости".
По его словам, новая разработка создана в двух вариантах — разведывательном и камикадзе.
Ранее Лайф писал, что созданный екатеринбуржцами дрон-камикадзе "Огурец" начали применять в зоне СВО. Сборкой занимались разработчики из центра "Каскад-Урал". Беспилотник способен переносить более двух килограммов взрывчатки на расстояние до пяти километров.
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