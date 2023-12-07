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Опубликовано 7 декабря 2023, 11:39

Созданный екатеринбуржцами дрон-камикадзе "Огурец" начали применять в зоне СВО

Разработчики из екатеринбургского центра "Каскад-Урал" показали, как выглядит уникальный дрон-камикадзе "Огурец". Беспилотник способен переносить более двух килограммов взрывчатки на расстояние до пяти километров.

  • Дрон-камикадзе "Огурец". Фото © Ura.ru
    Дрон-камикадзе "Огурец". Фото © Ura.ru
  • Дрон-камикадзе "Огурец". Фото © Ura.ru
    Дрон-камикадзе "Огурец". Фото © Ura.ru

Дрон-камикадзе "Огурец". Фото © Ura.ru

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"Первый прототип появился ещё зимой 2022 года. Это семидюймовый FPV-дрон, который может переносить боеприпас весом до двух с половиной килограммов на расстояние до пяти километров. Он до сих пор улучшается, дорабатывается. Задача, которую ставим, — научить его уходить от защиты РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — Прим. Лайфа)", — сообщили разработчики в беседе с Ura.ru.

В настоящее время дрон уже используется в зоне проведения спецоперации. Его применяют в направлении Сватово – Кременная.

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Freepik / Wirestock

Ян Поланин
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