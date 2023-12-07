Созданный екатеринбуржцами дрон-камикадзе "Огурец" начали применять в зоне СВО
Разработчики из екатеринбургского центра "Каскад-Урал" показали, как выглядит уникальный дрон-камикадзе "Огурец". Беспилотник способен переносить более двух килограммов взрывчатки на расстояние до пяти километров.
"Первый прототип появился ещё зимой 2022 года. Это семидюймовый FPV-дрон, который может переносить боеприпас весом до двух с половиной килограммов на расстояние до пяти километров. Он до сих пор улучшается, дорабатывается. Задача, которую ставим, — научить его уходить от защиты РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — Прим. Лайфа)", — сообщили разработчики в беседе с Ura.ru.
В настоящее время дрон уже используется в зоне проведения спецоперации. Его применяют в направлении Сватово – Кременная.
Ранее Лайф писал об уникальных боеприпасах "ахматки" и "психопатки", которые создаются в школе аэроразведки спецназа "Ахмат" в ЛНР. Снаряды собираются командиром FPV-направления и взрывотехником с позывным Псих.