Военкор показал, как в ЛНР создаются уникальные боеприпасы "ахматки" и "психопатки"
Военкор RT показал, как создаются уникальные снаряды в школе спецназа "Ахмат"
Сборка боеприпаса в школе спецназа "Ахмат". Обложка © t.me / RT на русском
Военкор RT Влад Андрица прибыл в школу аэроразведки спецназа "Ахмат" в ЛНР, где узнал о создании уникальных боеприпасов, которые уже используются на передовой.
Школа аэроразведки спецназа "Ахмат" в ЛНР, где собираются уникальные боеприпасы. Видео © t.me / RT на русском
Журналисту рассказали, что снаряды, получившие названия "ахматки" и "психопатки", собираются командиром FPV-направления и взрывотехником с позывным Псих. По его словам, "ахматки" в десять раз мощнее гранатомётных выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25. "Психопатки" же используются для ударов по технике и блиндажам, тогда как осколки от них способны разлетаться на 360 градусов.
В настоящее время "ахматки" ещё испытывают, однако в ближайшее время они будут доставлены в подразделения на передовой.
Инструктор с позывным Москва, работающий в "Ахмате", рассказал, что в школе также производятся сбросники, хвостовики и другие детали для беспилотников. Все они печатаются на специальных принтерах.
Руководитель школы с позывным Война добавил, что многие из производимых в цеху боеприпасов уже используются военнослужащими в местах боевых столкновений.
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