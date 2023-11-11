Украинское военное руководство опасается, что Российская армия построит ещё более мощные укрепления в зоне специальной военной операции. Это связано с досрочными поставками в ВС РФ партии новейших комплексов инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие", пишет британская ежедневная газета The Guardian.

"Система дистанционной установки мин на базе грузовиков "Земледелие" может заложить снаряды на площади размером с футбольные поля гораздо быстрее, чем украинские сапёры способны их удалить. Есть опасения, что со временем Россия создаст систему глубоких фортификаций за пределами своих существующих укреплённых позиций", — пишет автор статьи.

Газета также обратила внимание на признание главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в статье для Economist о "тупиковой ситуации" на фронте, которое поставило его перед угрозой увольнения. По оценке британских журналистов, на самом деле положение на передовой более динамично. Они утверждают, что россияне успешно наступают на позиции украинских военных, окружая их на отдельных участках фронта.

"Ростех" досрочно поставил партию машин дистанционного минирования "Земледелие". Видео © Telegram / "Ростех"