Раскрыт страх ВСУ перед машинами "Земледелие", способными за минуты минировать площадь в три футбольных поля
Guardian узнала, что командование ВСУ боится возведения новых укреплений Россией
Украинское военное руководство опасается, что Российская армия построит ещё более мощные укрепления в зоне специальной военной операции. Это связано с досрочными поставками в ВС РФ партии новейших комплексов инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие", пишет британская ежедневная газета The Guardian.
"Система дистанционной установки мин на базе грузовиков "Земледелие" может заложить снаряды на площади размером с футбольные поля гораздо быстрее, чем украинские сапёры способны их удалить. Есть опасения, что со временем Россия создаст систему глубоких фортификаций за пределами своих существующих укреплённых позиций", — пишет автор статьи.
Газета также обратила внимание на признание главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в статье для Economist о "тупиковой ситуации" на фронте, которое поставило его перед угрозой увольнения. По оценке британских журналистов, на самом деле положение на передовой более динамично. Они утверждают, что россияне успешно наступают на позиции украинских военных, окружая их на отдельных участках фронта.
"Ростех" досрочно поставил партию машин дистанционного минирования "Земледелие". Видео © Telegram / "Ростех"
А ранее обозреватель западного издания 19FortyFive Себастьен Роблин отмечал, что системы "Земледелие" являются одной из причин, по которой ВСУ не могут организованно наступать. По его словам, вполне вероятно, что именно эти машины сыграли немалую роль в провальной бронетанковой атаке 47-й механизированной бригады ВСУ, которая случилась в начале июня под Малой Токмачкой Запорожской области.
Telegram / "Ростех"