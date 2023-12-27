"Ростех" опробует в зоне СВО дистанционно управляемую БМП

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине планируется опробовать новую дистанционно управляемую боевую машину пехоты (БМП). Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

По его словам, в настоящее время военная машина проходит испытания, после чего технику передадут на фронт. Чемезов дополнил, что с помощью БМП можно будет исключить риск поражения экипажа на самых опасных направлениях.

"Комплект дистанционного управления мы планируем ставить не только на БМП-3. В ближайшей перспективе таким комплектом может быть оснащена, например, самоходная противотанковая пушка 2С25М", — подчеркнул глава "Ростеха" в беседе с РИА "Новости".

БМП-3 разработана компанией ВНИИ "Сигнал". Техника сможет работать без экипажа — достаточно лишь электронного планшета. Боевой робот на базе БМП-3 впервые был продемонстрирован широкой публике в рамках международного военно-технического форума "Армия-2022".

Чемезов также пояснил, что российские конструкторы берут на заметку решения из трофейных образцов, а заявления о так называемом технологическом превосходстве Запада — это миф. По словам главы "Ростеха", российские военные используют в боевых условиях современную, надёжную и очень опасную для противника технику, которую постоянно совершенствуют. Для этого специалисты собирают информацию как из зоны СВО, так и от бойцов, воевавших на соответствующей технике.