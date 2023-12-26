Российская армия получила первую партию снайперских винтовок Чукавина
"Калашников": Минобороны РФ передали первую серийную партию винтовок Чукавина
Снайперская винтовка Чукавина. Обложка © Telegram / Концерн "Калашников"
Российскому Министерству обороны была передана первая серийная партия снайперских винтовок Чукавина. Об этом сообщается в пресс-службе концерна "Калашников".
Снайперская винтовка Чукавина. Фото © Telegram / Концерн "Калашников"
"Снайперская винтовка Чукавина производства АО "Концерн "Калашников" успешно прошла приёмку. Первая серийная партия отгружена в адрес заказчика. В следующем году концерн продолжит серийный выпуск изделия", — говорится в сообщении.
По словам президента "Калашникова" Алана Лушникова, эта винтовка обладает улучшенной эргономикой и кучностью стрельбы, но при этом является такой же надёжной, как винтовка Драгунова. Вместе с этим в компании добавили, что в 2024 году концерн продолжит серийный выпуск изделия.
А ранее Лайф писал, что винтовка Чукавина выполнена в новом варианте под калибр 7,62х54 миллиметров. Она должна заменить своего предшественника — винтовку Драгунова, — при этом у новинки кучность стрельбы лучше на 25–30%. В августе концерн "Калашников" обещал, что отправит первую партию винтовок российским войскам к концу 2023 года. А в октябре стало известно, что новое оружие запустят в серийное производство.