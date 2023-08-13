Стало известно, когда в армию поставят первую партию винтовок Чукавина

Концерн "Калашников" отправит российским войскам первую партию снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) к концу 2023 года. Об этом сказал главный конструктор предприятия Сергей Уржумцев.

"До конца текущего года мы должны в рамках выполнения гособоронзаказа поставить первую массовую партию в войска", — уточнил он.

СВЧ — это полуавтоматическая снайперская винтовка, выполненная в новом варианте под калибр 7,62х54 мм. Она производится с целью заменить своего предшественника — винтовку Драгунова (СВД), сохранив преимущества последней. У новинки кучность стрельбы лучше на 25–30%, добавили в "Калашникове".