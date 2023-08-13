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13 августа, 10:23

Стало известно, когда в армию поставят первую партию винтовок Чукавина

"Калашников" поставит Российской армии первую партию винтовок СВЧ к концу года

Концерн "Калашников" отправит российским войскам первую партию снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) к концу 2023 года. Об этом сказал главный конструктор предприятия Сергей Уржумцев.

"До конца текущего года мы должны в рамках выполнения гособоронзаказа поставить первую массовую партию в войска", — уточнил он.

СВЧ — это полуавтоматическая снайперская винтовка, выполненная в новом варианте под калибр 7,62х54 мм. Она производится с целью заменить своего предшественника — винтовку Драгунова (СВД), сохранив преимущества последней. У новинки кучность стрельбы лучше на 25–30%, добавили в "Калашникове".

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Напомним, президент России Владимир Путин наградил создателя снайперской винтовки Андрея Чукавина орденом Александра Невского. Уже к концу весны новинка была принята на вооружение в ВС РФ.

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Wikipedia / Kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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