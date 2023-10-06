Новую винтовку Чукавина запустят в серийное производство
Полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на стрельбище концерна "Калашников". Обложка © ТАСС / Ладислав Карпов
Полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) будет запущена в серийное производство. Новый вид оружия успешно прошёл все испытания и подтвердил надёжность и качество. Об этом сообщили в концерне "Калашников".
"Снайперская винтовка Чукавина производства АО "Концерн "Калашников" успешно прошла квалификационные испытания, подтвердив высокий уровень качества и надёжности. По их итогам СВЧ будет запущена в серийное изготовление в дивизионе оружейного производства", — говорится в сообщении.
Винтовка Чукавина выполнена в новом варианте под калибр 7,62х54 мм. Она должна заменить своего предшественника — винтовку Драгунова, при этом у новинки кучность стрельбы лучше на 25–30%. Ранее концерн "Калашников" сообщил, что отправит первую партию винтовок российским войскам к концу 2023 года.