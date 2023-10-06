Новую винтовку Чукавина запустят в серийное производство

Полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) будет запущена в серийное производство. Новый вид оружия успешно прошёл все испытания и подтвердил надёжность и качество. Об этом сообщили в концерне "Калашников".

"Снайперская винтовка Чукавина производства АО "Концерн "Калашников" успешно прошла квалификационные испытания, подтвердив высокий уровень качества и надёжности. По их итогам СВЧ будет запущена в серийное изготовление в дивизионе оружейного производства", — говорится в сообщении.