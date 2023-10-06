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6 октября, 09:32

Новую винтовку Чукавина запустят в серийное производство

<p>Полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на стрельбище концерна "Калашников". Обложка © ТАСС / Ладислав Карпов</p>

Полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на стрельбище концерна "Калашников". Обложка © ТАСС / Ладислав Карпов

Полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) будет запущена в серийное производство. Новый вид оружия успешно прошёл все испытания и подтвердил надёжность и качество. Об этом сообщили в концерне "Калашников".

"Снайперская винтовка Чукавина производства АО "Концерн "Калашников" успешно прошла квалификационные испытания, подтвердив высокий уровень качества и надёжности. По их итогам СВЧ будет запущена в серийное изготовление в дивизионе оружейного производства", — говорится в сообщении.

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Винтовка Чукавина выполнена в новом варианте под калибр 7,62х54 мм. Она должна заменить своего предшественника — винтовку Драгунова, при этом у новинки кучность стрельбы лучше на 25–30%. Ранее концерн "Калашников" сообщил, что отправит первую партию винтовок российским войскам к концу 2023 года.

Александра Вишнякова
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