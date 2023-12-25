Обновлённый автомат АК-12 начнут поставлять российским войскам в январе

Обновлённый автомат Калашникова АК-12 начнут поставлять Вооружённым силам Российской Федерации в январе следующего года. Об этом сообщил президент концерна Алан Лушников. По его словам, при улучшении оружия разработчики учли опыт применения предыдущих моделей в зоне СВО.

"Мы отработали [автомат АК-12] с заказчиками по требованиям, которые возникли в ходе специальной военной операции. Провели испытания и запустили в серию, он в потоке, и в январе начнём отгрузку новых АК-12… Были серьёзные доработки, в первую очередь связанные с эксплуатацией, то есть оружие должно быть удобным и надёжным", — заявил Лушников в эфире телеканала "Россия 24".