Регион

Уведомления отключены

25 декабря, 12:13

Обновлённый автомат АК-12 начнут поставлять российским войскам в январе

"Калашников": Бойцы ВС РФ получат обновлённый автомат АК-12 в январе 2024 года

Автомат АК-12. Обложка © t.me / Концерн "Калашников"

Автомат АК-12. Обложка © t.me / Концерн "Калашников"

Обновлённый автомат Калашникова АК-12 начнут поставлять Вооружённым силам Российской Федерации в январе следующего года. Об этом сообщил президент концерна Алан Лушников. По его словам, при улучшении оружия разработчики учли опыт применения предыдущих моделей в зоне СВО.

"Мы отработали [автомат АК-12] с заказчиками по требованиям, которые возникли в ходе специальной военной операции. Провели испытания и запустили в серию, он в потоке, и в январе начнём отгрузку новых АК-12… Были серьёзные доработки, в первую очередь связанные с эксплуатацией, то есть оружие должно быть удобным и надёжным", — заявил Лушников в эфире телеканала "Россия 24".

Путин в шутку сравнил российскую бюрократию с автоматом Калашникова из анекдота
Путин в шутку сравнил российскую бюрократию с автоматом Калашникова из анекдота

Ранее Лайф писал, что "Калашников" досрочно завершил трёхлетний контракт на поставку автоматов АК-12 Минобороны России. Алан Лушников отметил, что концерн приступил к выполнению следующего контракта.

Ян Поланин
  • Новости
  • калашников
  • ВС РФ
  • Военная техника
  • Наука и Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров