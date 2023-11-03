"Калашников" досрочно выполнил контракт на поставку АК-12 Минобороны

"Калашников" досрочно завершил трёхлетний контракт на поставку автоматов АК-12 Минобороны России и взялся за исполнение следующего, рассказал прессе президент концерна Алан Лушников.

"Мы рады вам сказать, что мы завершили трёхлетний контракт по производству АК-12. Досрочно его исполнили, весь объём мы поставили в адрес Министерства обороны и сейчас уже делаем следующий контракт", — подчеркнул Лушников.

По его словам, в этом месяце концерн должен получить обратную связь по результатам испытаний автоматов образца 2023 года. В них, по словам Лушникова, был внесён ряд изменений. В частности, был доработан диоптрический прицел, а также система управления предохранителем.