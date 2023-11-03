"Калашников" досрочно выполнил контракт на поставку АК-12 Минобороны
"Калашников" досрочно завершил трёхлетний контракт на поставку АК-12 Минобороны
Автомат АК-12. Обложка © t.me / Концерн "Калашников"
"Калашников" досрочно завершил трёхлетний контракт на поставку автоматов АК-12 Минобороны России и взялся за исполнение следующего, рассказал прессе президент концерна Алан Лушников.
"Мы рады вам сказать, что мы завершили трёхлетний контракт по производству АК-12. Досрочно его исполнили, весь объём мы поставили в адрес Министерства обороны и сейчас уже делаем следующий контракт", — подчеркнул Лушников.
По его словам, в этом месяце концерн должен получить обратную связь по результатам испытаний автоматов образца 2023 года. В них, по словам Лушникова, был внесён ряд изменений. В частности, был доработан диоптрический прицел, а также система управления предохранителем.
Ранее Лушников рассказал, что концерн реализует испытания экипировки нового поколения "Легионер", в которую встроены системы управления разведывательными БПЛА. По его словам, в состав экипировки входит система робототехники. Она включает в себя микро- и мини-дроны, а также другие автономные транспортные средства.