В России разработают курс стрелковой подготовки для старшеклассников

В России создадут дорожную карту развития стрелковой инфраструктуру на период с 2024 по 2027 год. Об этом сообщили представители концерна "Калашников" по итогам первого всероссийского оружейного форума "Российский оружейный рынок. Развилка в действии", который прошёл в Москве 12 октября.

"В частности, отдавать приоритет продукции отечественного производства, воздержаться от любых действий, которые могут принести стрелковой отрасли России имиджевые, репутационные, финансовые и иные потери; разработать дорожную карту развития стрелковой инфраструктуры на период 2024–2027 лет", — сказано в сообщении "Калашникова" по результатам мероприятия, участники которого приняли резолюцию с рекомендацией всем игрокам российского рынка стрелкового оружия по обеспечению стабильного и активного развития отрасли.

На форуме также обсуждали необходимость внести предложения по изменениям в федеральном законе "Об оружии" в вопросе упрощения оборота пневматического оружия. Кроме того, было предложено разработать образовательный модуль "Основы стрелковой подготовки для учащихся старшей школы" и обеспечить дальнейшую реализацию мер по расширению опций цифрового контроля за оборотом оружия и патронов, чтобы снизить издержки и административную нагрузку на участников оборота оружия.