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2 ноября, 13:49

"Калашников" тестирует новейшую экипировку "Легионер" с интегрированным управлением БПЛА

"Калашников" тестирует экипировку "Легионер" с системами управления БПЛА

Концерн "Калашников" проводит испытания экипировки нового поколения "Легионер" с интегрированными системами управления разведывательными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил глава компании Алан Лушников.

По его словам, в состав экипировки входит система робототехники. Она включает в себя микро- и мини-дроны, а также другие автономные транспортные средства. Концерн работает над тем, чтобы сделать их компактными и удобными для транспортировки.

"И самое главное — они должны быть увязаны с системами управления. У нас там есть определённый задел, он проходит сейчас апробацию, первый этап уже прошёл", — отметил Лушников в беседе с журналистами.

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"Ростех"

Илья Суриков
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