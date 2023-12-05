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5 декабря, 16:59

Путин в шутку сравнил российскую бюрократию с автоматом Калашникова из анекдота

Бюрократия в России появляется так же, как и автомат Калашникова в известном анекдоте — при любом начинании. Об этом при обсуждении новых инициатив на заседании набсовета "Движения первых" пошутил президент РФ Владимир Путин.

"Чего ни начни, чего ни делай, в конце концов у нас получается автомат Калашникова. Так и здесь: какое бы мероприятие ни начали, всё равно это потом обрастает бюрократией", сказал он. Организаторы мероприятия в ответ заверили президента, что ни в коем случае не позволят благим начинаниям завязнуть в бюрократии.

Глава государства похвалил их за размышления о том, как не превратиться в закостенелых чиновников, и выразил надежду на то, что если это и произойдёт, то как можно позже. А к тому времени россияне успеют придумать какие-нибудь новые форматы и идеи, добавил Путин.

Путин рассказал активистам "Движения первых", как его в детстве ставили в угол

Путин рассказал активистам "Движения первых", как его в детстве ставили в угол

Ранее в рамках заседания Путин заявил о том, что России необходимо преодолеть последствия националистической политики Киева, пагубно влиявшей на сознание взрослых и детей в новых регионах РФ. Он также отметил, что большую важность имеет то, чтобы возможности, которые даёт организация "Движение первых", были доступны везде — от больших городов до маленьких посёлков и, в частности, для жителей Донбасса и Новороссии.

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Kremlin.ru

Юрий Лысенко
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