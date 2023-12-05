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5 декабря, 16:15

Путин анонсировал борьбу с "корёжившей сознание" политикой Украины в новых регионах

Путин: РФ нужно преодолеть последствия киевского национализма в новых регионах

России необходимо преодолеть последствия националистической политики Киева, пагубно влиявшей на сознание взрослых и детей в новых регионах РФ. Об этом на II заседании наблюдательного совета Всероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи "Движение первых" заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин о последствиях националистической политики Киева в новых регионах России. Видео © t.me / Херсонка.ру

"Там действительно многое очень нужно сделать, вместе нужно преодолевать разрушительное наследие сначала ползучей, а потом и открытой агрессивной националистической политики, которой следовали сменяющие друг друга власти в Киеве, когда в учебные программы внедряли русофобию, исторические фейки, сеяли рознь между людьми, просто целенаправленно корёжили сознание населения", — сказал Путин, комментируя ситуацию в новых регионах России.

Он также отметил, что большую важность имеет то, чтобы возможности, которые даёт организация "Движение первых", были доступны везде — от больших городов до маленьких посёлков и, в частности, для жителей Донбасса и Новороссии. Президент РФ отметил, что выходцы из этих регионов присутствовали на заседании, и добавил, что его радует то, что они приезжают на такие мероприятия и им оказывается профессиональная поддержка.

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Ранее Путин заявил, что считает смыслом "Движения первых" помочь подрастающему поколению найти свой собственный путь в жизни. С точки зрения российского лидера, именно в этом секрет успешного будущего нашей страны.

Обложка ©

Kremlin.ru

Юрий Лысенко
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