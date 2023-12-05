Путина порадовало возрождение военно-патриотической игры "Зарница"

Президент России Владимир Путин считает важной преемственность поколений, которую сегодня демонстрирует "Движение первых". Заявление прозвучало на заседании наблюдательного совета российского движения детей и молодёжи, которое российский лидер проводит во вторник, 5 декабря, на территории центра знаний "Машук" в Пятигорске.

Глава государства привёл в пример "Зарницу" — военно-патриотическую игру, которую переформатировали и провели активисты движения в Нижегородской области. Партнёрами игры стали Российское общество "Знание", Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин", Всероссийский студенческий корпус спасателей, Юнармия, Росмолодёжь и Российский технологический университет МИРЭА.

"Порадовало возрождение незаслуженно забытых форматов — военная тематика, "Зарница", это все востребовано. Все эти традиции помогают ребятам в наше время. Такая преемственность идей важна. Чтобы развиваться, нужно брать все самое лучшее, что у нас было", — отметил Владимир Путин.