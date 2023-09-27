В Нижегородской области состоялся финал игры "Зарница: легенды будущего"

В Нижегородской области состоялся финал игры проекта Движения Первых "Зарница: Легенды будущего", разработанный вместе с Российским обществом "Знание". Партнёрами игры стали Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "ВОИН", Всероссийский студенческий корпус спасателей, Юнармия, "Росмолодёжь" и Российский технологический университет МИРЭА.

Финал игры "Зарница: Легенды будущего". Фото © Предоставлено LIFE

Как рассказали Лайфу организаторы, мероприятие прошло на территории аэродрома Истомино, имевший в годы Второй Мировой стратегическое значение для авиации Красной Армии и гражданского воздушного флота. Во время игры аэродрому пришлось выдержать кибератаку, когда условный противник похитил данные, содержащие информацию о проекте "Легенда" и командирах отряда, и нанёс удар из БПЛА.

Участники поделились на команды "красных" и "зелёных". В первой были ребята из Нижегородской, Кемеровской, Тюменской, Московской областей, Хабаровского края, Бурятии и ДНР. Во второй — из Москвы, Чеченской республики, Татарстана, Калмыкии, Белгородской, Свердловской, Псковской областей и Ямало-Ненецкого Автономного округа.

Финал игры "Зарница: Легенды будущего". Фото © Предоставлено LIFE

По словам Первого заместителя Руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко, "Зарница" — уникальная игра, в которую играли наши бабушки и дедушки. Но сегодня она стала более современной, ведь технологии меняются. Кириенко отдельно поблагодарил не только организаторов, но также участников и ветеранов специальной военной операции, которые выступили в роли наставников, экспертов и судей.

"Ребята, вы — настоящие герои, мы все гордимся вами и то, что вы находите время, чтобы передавать свой уникальный опыт подрастающему поколению — это очень важно. Спасибо вам за это огромное и низкий поклон", — заявил Кириенко.

Перед выходом на "финальную битву" ребята прошли интенсивный курс подготовки, освоив технику радиоэлектронной борьбы и разведки, обучившись наступательным и оборонительным приёмам, узнав, как противодействовать фейкам и психологическому влиянию противника.

Среди прочих заданий ребятам предлагалось расшифровать аудиофайл с помощью азбуки Морзе, подобрать пароль от зашифрованного архива, организовать разведку местности с помощью дронов, а также оказать медицинскую помощь своему товарищу в полевых условиях. А для победы обнаружить и доставить в зону эвакуации ИТ-специалиста с хранилищем данных о проекте "Легенда".

Финальный бой показали в прямом эфире на сайте Российского общества "Знание", в официальном сообществе ВКонтакте, где он уже собрал более 500 тысяч просмотров. Ведущими эфира стали спортивный комментатор, журналист Роман Софронов, главный редактор проекта WarGonzo, бывший военнослужащий, участник боев за Мариуполь Руслан Хакиев, блогер, автор проекта "ДаДа – НетНет" Наташа Гасанханова. Они вместе с гостями обсудили ход финальной битвы, поговорили о патриотическом воспитании и о том, как современная молодёжь может самореализоваться.

Когда игра завершилась и победили "красные", ребята с наставниками и инструкторами собрались на "костровой", где пели песни под аккомпанемент гитары, делились запомнившимися моментами, делились планами на будущее. Церемония награждения победителей состоится 28 сентября в Нижегородском кремле.