"Движение первых" проведёт игру "Зарница" в новом формате

"Движение первых" проведёт новую военно-патриотическую игру "Зарница: легенды будущего" при поддержке общества "Знание". Мероприятие состоится в деревне Истомино Нижегородской области с 22 по 28 сентября.

"В новой "Зарнице" мы объединили современные технологии и лучшие игровые практики. Она станет важным элементом единой системы воспитания деятельного патриотизма в школьной и студенческой среде", — отметил председатель правления Российского движения детей и молодёжи Григорий Гуров.

Известно, что в игре примут участие 240 ребят в возрасте от 14 до 16 лет из 14 регионов России. С 23 по 26 сентября для участников игры проведут обучение по разным программам подготовки. Участников разделят на 16 отрядов, которые возглавят наставники – участники СВО.

За игроками закрепят роли: командир отделения, медик, оператор дронов, военный корреспондент, штурмовик, сапёр, топограф и политрук. Детей будут учить вести бой в ограниченном пространстве, оказывать помощь в военно-полевых условиях и противодействовать фейкам противника. Финальная битва игры состоится 27 сентября.