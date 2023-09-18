Сегодня, 18 сентября, в школах и колледжах прошёл традиционный урок "Разговоры и важном". Диалог был посвящён столетию со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, почётным гостем стал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества, руководитель Межведомственной комиссии по просвещению Владимир Мединский.

Мединский рассказал школьникам о подвиге Зои Космодемьянской. Видео © Telegram / "Разговоры о важном"

Он рассказал о подвиге Космодемьянской, ставшей первой в истории женщиной, удостоенной звания Герой Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, в ходе диалога были упомянуты и другие защитники Родины — Леонид Голиков, Валентин Котик и Виктор Коробков. После этого учащимся показали отрывки художественных фильмов о Зое.

Дополнительно ученикам младших классов рассказали о музейном комплексе "Зоя", а ученикам пятых-седьмых классов показали интерактивную карту памятных мест о герое. В свою очередь старшеклассники посмотрели интервью с Анастасией Мишиной — актрисой, сыгравшей главную роль в "Зое". Урок посмотрели более 2,3 миллиона раз.