Ветеранов СВО подготовят для преподавания "Основ безопасности и защиты Родины"
На базе Государственного университета просвещения (ГУП) создали Центр профессиональной переподготовки педагогов – ветеранов СВО и участников боевых действий, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Они займутся преподаванием предмета "Основы безопасности и защиты Родины" в школах страны.
"На базе Государственного университета просвещения в этом году создан Центр, скажу об этом впервые, переподготовки педагогов – ветеранов специальной военной операции, участников боевых действий для реализации новой предметной области с приоритетом практической подготовки для нового предмета "Основы безопасности и защиты Родины", — пояснил он на пленарном заседании в рамках Всероссийского педагогического форума "Память священна".
Глава ведомства отметил, что в новом предмете будет усилен модуль начальной военной подготовки, реализуемый в рамках его предшественника — "Основ безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ). Апробация обновлённой дисциплины начнётся уже в этом году.
Напомним, о планах Минпросвещения изменить формат ОБЖ стало известно в конце июня. Новую учебную программу сформирует специальная рабочая группа, а преподавать предмет начнут со следующего учебного года. Уже 20 июля депутаты Госдумы проголосовали за изменение названия дисциплины.
ТАСС / Николай Михальченко