Ветеранов СВО подготовят для преподавания "Основ безопасности и защиты Родины"

На базе Государственного университета просвещения (ГУП) создали Центр профессиональной переподготовки педагогов – ветеранов СВО и участников боевых действий, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Они займутся преподаванием предмета "Основы безопасности и защиты Родины" в школах страны.

"На базе Государственного университета просвещения в этом году создан Центр, скажу об этом впервые, переподготовки педагогов – ветеранов специальной военной операции, участников боевых действий для реализации новой предметной области с приоритетом практической подготовки для нового предмета "Основы безопасности и защиты Родины", — пояснил он на пленарном заседании в рамках Всероссийского педагогического форума "Память священна".

Глава ведомства отметил, что в новом предмете будет усилен модуль начальной военной подготовки, реализуемый в рамках его предшественника — "Основ безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ). Апробация обновлённой дисциплины начнётся уже в этом году.