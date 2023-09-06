Регион

Уведомления отключены

6 сентября, 13:27

Ветеранов СВО подготовят для преподавания "Основ безопасности и защиты Родины"

На базе Государственного университета просвещения (ГУП) создали Центр профессиональной переподготовки педагогов – ветеранов СВО и участников боевых действий, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Они займутся преподаванием предмета "Основы безопасности и защиты Родины" в школах страны.

"На базе Государственного университета просвещения в этом году создан Центр, скажу об этом впервые, переподготовки педагогов – ветеранов специальной военной операции, участников боевых действий для реализации новой предметной области с приоритетом практической подготовки для нового предмета "Основы безопасности и защиты Родины", пояснил он на пленарном заседании в рамках Всероссийского педагогического форума "Память священна".

Глава ведомства отметил, что в новом предмете будет усилен модуль начальной военной подготовки, реализуемый в рамках его предшественника — "Основ безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ). Апробация обновлённой дисциплины начнётся уже в этом году.

Серебряные медали, "новое" ОБЖ и трудовое воспитание: Подписаны законы, касающиеся школьников

Серебряные медали, "новое" ОБЖ и трудовое воспитание: Подписаны законы, касающиеся школьников

Напомним, о планах Минпросвещения изменить формат ОБЖ стало известно в конце июня. Новую учебную программу сформирует специальная рабочая группа, а преподавать предмет начнут со следующего учебного года. Уже 20 июля депутаты Госдумы проголосовали за изменение названия дисциплины.

Обложка ©

ТАСС / Николай Михальченко

Матвей Константинов
  • Новости
  • сергейкравцов
  • Образование
  • Политика России
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров