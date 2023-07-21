В Бородино прошёл финал игры "Зарница 2.0", организованной "Движением первых"

В Московской области на территории музея-заповедника "Бородинское поле" завершились финальные испытания "Зарницы 2.0", организованной "Движением первых", Российским обществом "Знание", Центром военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "ВОИН" и Всероссийским студенческим корпусом спасателей.























Испытания прошли в новом формате с использованием современных технологий, благодаря чему участники получили целый комплекс навыков и знаний — от управления дронами до противостояния информационным атакам. Успехи команд оценили первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров, руководитель "Молодёжки Народного фронта" Владимир Тараненко и гендиректор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

"Обновлённая Зарница прежде всего — это высокий технологический уровень, реальная подготовка обращению с современным оборудованием. Главное, она воспитывает чувство командной работы, требующей мужества и выносливости, патриотизма, и демонстрирует преемственность лучших традиций. История проведения "Зарницы" в нашей стране не прекращалась, а сегодня работу в этом направлении активно ведёт "Движение первых", — заявил Кириенко.

В Московской области игра длилась два дня. В первый день участники обустроили базовый лагерь, разделились на четыре команды и приступили к выполнению заданий. Во второй день ребята справились с атакой лазертаг-группы, покинули лагерь и прошли по маршруту через водные преграды. Чтобы справиться с задачами, требовались навыки современной разведки, управления коптером и применения методов радиоэлектронной борьбы.

Подведение итогов игры "Зарница 2.0" состоялось у монумента Героям Бородинского сражения. После торжественной церемонии поднятия флага Кириенко поздравил участников и наградил победителей. Команда "Зелёные" стала лучшей диверсионно-разведывательной группой, "Красные" победили в номинации "Команда-крепость", "Синие" — в контратаке, а главная победа в игре досталась ребятам из команды "Оранжевые".

























Участниками стартовой игры стали 125 юношей и девушек из Московской, Тверской, Белгородской областей и Москвы в возрасте от 15 до 16 лет. Они прошли усиленную подготовку на базе Российского технологического университета – МИРЭА, где инструкторы Центра "ВОИН" обучили их основам тактической медицины, военной топографии, огневой, инженерной и тактико-специальной подготовки, а также навыкам управления дронами.

В августе в рамках профильных смен "Время героев" региональные этапы игры пройдут в 11 регионах России — Бурятии и Ямало-Ненецком автономном округе, в Свердловской, Белгородской, Кемеровской, Тюменской, Псковской областях, в Хабаровском крае, а также в Калмыкии, Татарстане и Чечне.