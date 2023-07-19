"Движение первых" дало старт региональному этапу игры "Зарница 2.0" в Бородино

В среду, 19 июля, на территории музея-заповедника "Бородинское поле" в Можайском районе Московской области стартовала презентация обновлённой военно-патриотической игры "Зарница 2.0", которая откроет череду региональных состязаний, запланированных на август в 11 уголках России. В первых соревнованиях данного этапа участвовали 125 подростков в возрасте от 15 до 16 лет из Тверской и Белгородской областей, а также из столицы и Подмосковья.

Торжественная церемония открытия состоялась у монумента героям Бородинского сражения. Фото © Предоставлено LIFE

Торжественная церемония открытия состоялась у монумента героям Бородинского сражения. Причём место для начала игры было выбрано неслучайно — именно на Бородинском поле 26 августа 1812 года русским военным под командованием полководца Михаила Кутузова пришлось отражать атаки европейской армии, сама же битва — отправная точка победы России в Отечественной войне. Мероприятие завершилось оружейным салютом и минутой молчания в память о павших бойцах. Для ребят была проведена обзорная экскурсия по музею Бородинского сражения.

Для ребят была проведена обзорная экскурсия по музею Бородинского сражения. Фото © Предоставлено LIFE

"Зарница 2.0 станет важным этапом развития патриотического направления деятельности "Движения первых". Ребята получат новые впечатления и опыт, а мы используем их мнения и оценки при разработке единого игрового стандарта, который распространим на все регионы России", — отметил председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров.

Обновлённая версия игры научит сотни тысяч школьников управлению БПЛА и новым средствам ведения боя. Кроме того, дети смогут овладеть техниками радиоэлектронной борьбы и разведки, причём наступательные приёмы им покажут настоящие герои специальной военной операции. Подросткам предстоит самим обустраивать и маскировать базовый лагерь, организовывать засады и отражать атаки условного противника.

Первый заместитель председателя правления "Движения первых" Наталия Мандрова подчеркнула, что в современной "Зарнице" реализуется модель наставничества: взрослые только выполняют роль консультантов, давая возможность ребятам самим проявить себя. В ходе игры в командах участники будут принимать стратегические решения, а их инструкторы — обмениваться информацией со штабом и при необходимости корректировать действия ребят. "Движение первых" обучало участников с 15 по 19 июля.

Кроме того, ребята проверят, могут ли они выявлять фейки: инструкторы будут вести текстовую трансляцию в специальных каналах, а участникам с помощью разведчиков нужно выяснить, где ложь. Финал "Зарницы 2.0" в Бородине пройдёт 20 июля. Элементы игры усовершенствуют и применят на федеральном уровне — первые этапы состоятся в сентябре.