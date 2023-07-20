Образовательная платформа "Истоки" на базе молодёжного центра заработала в Псковской области

8 июля в Псковской области на втором заезде форума "Истоки" начал работу одноимённый образовательный центр. В четырёх залах площадки можно обучать до 300 человек и проводить просветительские мероприятия для молодых участников форума.

Встречу с участниками первого заезда "Семейные ценности" провёл первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. Также приняли участие митрополит Псковский и Порховский Тихон, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель правления Российского движения детей и молодёжи "Движение первых" Григорий Гуров, а также руководитель программы "Роспатриот" Федерального агентства по делам молодёжи Иван Радько.

В открытом диалоге спикеры, а также семьи с детьми обсудили ключевые вопросы воспитания, истории и сохранения традиционных ценностей. По словам Радько, этот образовательный центр позволит "более усиленно и качественно" в короткие сроки давать молодёжи необходимые для её профессионального развития знания.

"Мы стараемся в рамках программы мероприятий создавать разные треки, чтобы работа шла одновременно в разных направлениях. То, что вся образовательная часть сконцентрирована в одном месте, — даёт возможность проводить большие стратегические сессии, где могут рождаться новые идеи и инициативы, необходимые для решения стратегически важных задач в сфере молодёжной политики", — подчеркнул он.

Главред исторических парков "Россия — моя история" Александр Мясников добавил, что человек должен ассоциировать себя с историей. По его словам, каждый родившийся в начале 2000-х годов не знает о своих 16 прямых предках и вина за это лежит на тех, "кто рубил историю, летопись нашей страны". Он подчеркнул, что важно понимать их вклад в великие войны и сражения, из которых Россия вышла победительницей и стала "такой большой и могучей страной".

Отдельно на площадке прошли дискуссии на тему информационных войн и фальсификации исторических фактов, влияющих на память народов. Одним из спикеров стал специалист по массовым коммуникациям, политолог, историк, ведущий эксперт телеграм-канала "Сигнал" Никита Томилин, который рассказал об истории ложных новостей и их влиянии на образ России.

"Обманутый, погрязший в невежестве народ, не знающий и не желающий знать свою подлинную историю, обречён быть ведомым. Он легко становится жертвой коварства врага, желающего его похоронить. Забвение своих традиций, ценностей и героев — первый шаг к самоуничтожению", — отметил эксперт.