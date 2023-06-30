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30 июня, 09:44

Глава Росмолодёжи рассказала, где можно найти друзей и любовь, помимо Tinder

Разуваева: Форумы Росмолодёжи — Tinder здорового человека

Заводить знакомства, находить друзей и любовь можно не только с помощью приложений. Молодёжные форумы Росмолодёжи — "Tinder здорового человека", заявила глава ведомства Ксения Разуваева в беседе с РИА "Новости".

"Что касается альтернатив Tinder, мы точно никаких альтернатив делать не планируем: приглашаем всех на форумы. <...> По-моему, это Tinder здорового человека", — сказала она.

По словам Разуваевой, на этих форумах люди из разных регионов России не только создают проекты, но также заводят друзей и семью. Мужчины даже делают предложение своим возлюбленным прямо на сцене.

Где знакомиться, когда исчезнет Tinder: 6 российских сайтов знакомств для людей разных поколений и интересов

Где знакомиться, когда исчезнет Tinder: 6 российских сайтов знакомств для людей разных поколений и интересов

Напомним, 30 июня Tinder перестал работать в России и пропал из Google Play и App Store. Функционал приложения доступен при включённом VPN. Ранее в Госдуме предложили создать аналогичный российский сервис с верификацией через "Госуслуги".

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ТАСС / Александр Щербак

Светлана Оперук
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