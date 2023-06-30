Глава Росмолодёжи рассказала, где можно найти друзей и любовь, помимо Tinder

Заводить знакомства, находить друзей и любовь можно не только с помощью приложений. Молодёжные форумы Росмолодёжи — "Tinder здорового человека", заявила глава ведомства Ксения Разуваева в беседе с РИА "Новости".

"Что касается альтернатив Tinder, мы точно никаких альтернатив делать не планируем: приглашаем всех на форумы. <...> По-моему, это Tinder здорового человека", — сказала она.