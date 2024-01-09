ВСУ потеряли почти четверть тысячи военных на самом смертоносном для них участке фронта
МО РФ: Потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 240 военных
Суточные потери ВСУ на Донецком направлении в живой силе составили до 240 человек. Об этом сообщило Минобороны России во вторник, 9 января.
В ведомстве отметили, что подразделения Южной группировки войск, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику в опорных пунктах 22-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны. Это произошло в районах сёл Антоновка, Богдановка и Клещеевка ДНР.
"Общие потери противника на данном направлении составили до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, а также гаубица Д-30", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
А ранее Лайф писал, что ВСУ потеряли более 250 бойцов и два танка на Донецком направлении. Кроме того, украинская армия лишилась трёх бронемашин, двух автомобилей и стольких же гаубиц Д-30.
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