Более 100 артиллерийских подразделений ВСУ поразили российские войска за сутки
Минобороны: ВС РФ поразили 109 артиллерийских подразделений ВСУ за сутки
Российские военные в ходе специальной военной операции (СВО) поразили за сутки 109 артиллерийских подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Поражены 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 126 районах", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Также ракетные войска и артиллерия и ударные беспилотники уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Кроме того, поражены живая сила и техника в 126 районах.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу раскрыл многотысячные потери ВСУ за 2023 год. Глава Минобороны сообщил, что российские войска в зоне специальной военной операции методично снижают боевой потенциал противника.
ТАСС / Алексей Коновалов