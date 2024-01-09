Более 100 артиллерийских подразделений ВСУ поразили российские войска за сутки

Российские военные в ходе специальной военной операции (СВО) поразили за сутки 109 артиллерийских подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Поражены 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 126 районах", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также ракетные войска и артиллерия и ударные беспилотники уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Кроме того, поражены живая сила и техника в 126 районах.