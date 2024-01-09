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9 января, 12:43

Более 100 артиллерийских подразделений ВСУ поразили российские войска за сутки

Минобороны: ВС РФ поразили 109 артиллерийских подразделений ВСУ за сутки

Российские военные в ходе специальной военной операции (СВО) поразили за сутки 109 артиллерийских подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Поражены 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 126 районах", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также ракетные войска и артиллерия и ударные беспилотники уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Кроме того, поражены живая сила и техника в 126 районах.

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Ранее министр обороны Сергей Шойгу раскрыл многотысячные потери ВСУ за 2023 год. Глава Минобороны сообщил, что российские войска в зоне специальной военной операции методично снижают боевой потенциал противника.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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