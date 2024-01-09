ВС России уничтожили склад боеприпасов 31-й мехбригады ВСУ в ДНР
За минувшие сутки ВС России уничтожили склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В районе населённого пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ", — рассказали в ведомстве.
Ранее Минобороны отчиталось об успехах российских систем ПВО. Зенитчики перехватили 14 украинских дронов и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
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Vk / Минобороны России