Работавший на СБУ житель Красноярска получил 13 лет колонии за госизмену

Красноярский краевой суд вынес приговор 23-летнему Дмитрию Киселёву, сотрудничавшему с украинскими спецслужбами. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов региона, мужчину признали виновным в государственной измене и приготовлении к диверсии. Установлено, что изначально осуждённый сам связался с сотрудниками СБУ.

"Он получил от них задание сфотографировать объекты инфраструктуры Красноярского края, а также поджечь и взорвать железнодорожные объекты региона. Кроме того, Киселёв собрал и передал СБУ информацию о расположении российских войск в Харцызске Донецкой области, где он ранее сам проживал", — говорится в публикации.

Приговором суда пособник противника получил 13 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.