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8 февраля, 07:34

Работавший на СБУ житель Красноярска получил 13 лет колонии за госизмену

Суд в Красноярске приговорил к 13 годам колонии мужчину за подготовку диверсии

Красноярский краевой суд вынес приговор 23-летнему Дмитрию Киселёву, сотрудничавшему с украинскими спецслужбами. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов региона, мужчину признали виновным в государственной измене и приготовлении к диверсии. Установлено, что изначально осуждённый сам связался с сотрудниками СБУ.

"Он получил от них задание сфотографировать объекты инфраструктуры Красноярского края, а также поджечь и взорвать железнодорожные объекты региона. Кроме того, Киселёв собрал и передал СБУ информацию о расположении российских войск в Харцызске Донецкой области, где он ранее сам проживал", — говорится в публикации.

Приговором суда пособник противника получил 13 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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Матвей Константинов
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