Работавший на СБУ житель Красноярска получил 13 лет колонии за госизмену
Суд в Красноярске приговорил к 13 годам колонии мужчину за подготовку диверсии
Красноярский краевой суд вынес приговор 23-летнему Дмитрию Киселёву, сотрудничавшему с украинскими спецслужбами. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов региона, мужчину признали виновным в государственной измене и приготовлении к диверсии. Установлено, что изначально осуждённый сам связался с сотрудниками СБУ.
"Он получил от них задание сфотографировать объекты инфраструктуры Красноярского края, а также поджечь и взорвать железнодорожные объекты региона. Кроме того, Киселёв собрал и передал СБУ информацию о расположении российских войск в Харцызске Донецкой области, где он ранее сам проживал", — говорится в публикации.
Приговором суда пособник противника получил 13 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
Ранее в Петропавловске-Камчатском задержали мужчину, планировавшего устроить теракт с помощью взрывчатки. Дома у него нашли целый арсенал оружия. Возбуждено уголовное дело по статьям о терроризме и изготовлении самодельных взрывных устройств.
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