Мужчину с целым арсеналом взрывчатки обезвредили на Камчатке

Сотрудники ФСБ задержали жителя Петропавловска-Камчатского, который подозревается в намерении устроить теракт с помощью самодельного взрывного устройства. При обыске у него был обнаружен целый арсенал оружия, сказано в сообщении пресс-службы силового ведомства.

"В арендованном гараже у злоумышленника изъяты тротиловые шашки, пиротехника, поражающие элементы, ёмкости с горючей жидкостью, провода и книга с инструкцией по изготовлению самодельных взрывных устройств", — добавили в ФСБ.

В отношении арестованного возбуждено сразу несколько уголовных дел по статьям о терроризме и изготовлении взрывных устройств. Он заключён под стражу.