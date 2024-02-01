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1 февраля, 00:24

Мужчину с целым арсеналом взрывчатки обезвредили на Камчатке

ФСБ задержала жителя Камчатки по подозрению в подготовке теракта

Сотрудники ФСБ задержали жителя Петропавловска-Камчатского, который подозревается в намерении устроить теракт с помощью самодельного взрывного устройства. При обыске у него был обнаружен целый арсенал оружия, сказано в сообщении пресс-службы силового ведомства.

"В арендованном гараже у злоумышленника изъяты тротиловые шашки, пиротехника, поражающие элементы, ёмкости с горючей жидкостью, провода и книга с инструкцией по изготовлению самодельных взрывных устройств", — добавили в ФСБ.

В отношении арестованного возбуждено сразу несколько уголовных дел по статьям о терроризме и изготовлении взрывных устройств. Он заключён под стражу.

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Теракт недавно удалось предотвратить и в Барнауле. Там задержали мужчину, который готовился к нападению на первых лиц Алтайского края с применением коктейлей Молотова.

Обложка ©

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Илья Пушкарев
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