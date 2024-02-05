ФСБ: Задержанные за подготовку теракта в Крыму хотели взорвать кортеж

Диверсанты, задержанные в Симферополе за подготовку теракта, хотели взорвать кортеж одного из руководителей Республики Крым при помощи мины. Об этом в ходе допроса, кадры которого распространила ФСБ, признался один из задержанных. Он поместил мину в газовый баллон и вывез её из Мелитополя в Крым.

Задержание и допрос подозреваемых в подготовке теракта в Крыму. Видео © T.me / Канал специального назначения

"Мина сейчас находится в гараже с дистанционным пультом управления. Предназначалась для нападения на кортеж", — сказал злоумышленник.

Также задержали и его жену, которая тоже участвовала в подготовке теракта. Женщина рассказала, что они должны были подорвать одну из двух машин. По её словам, подготовка велась с 26 января по 1 февраля. Для этого они следили за маршрутами кортежа. Сейчас всех троих подозреваемых Киевский районный суд Симферополя отправил под стражу на два месяца, сообщили ТАСС в УФСБ.