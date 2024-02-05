ФСБ: Задержанные за подготовку теракта в Крыму хотели взорвать кортеж
Диверсанты, задержанные в Симферополе за подготовку теракта, хотели взорвать кортеж одного из руководителей Республики Крым при помощи мины. Об этом в ходе допроса, кадры которого распространила ФСБ, признался один из задержанных. Он поместил мину в газовый баллон и вывез её из Мелитополя в Крым.
Задержание и допрос подозреваемых в подготовке теракта в Крыму. Видео © T.me / Канал специального назначения
"Мина сейчас находится в гараже с дистанционным пультом управления. Предназначалась для нападения на кортеж", — сказал злоумышленник.
Также задержали и его жену, которая тоже участвовала в подготовке теракта. Женщина рассказала, что они должны были подорвать одну из двух машин. По её словам, подготовка велась с 26 января по 1 февраля. Для этого они следили за маршрутами кортежа. Сейчас всех троих подозреваемых Киевский районный суд Симферополя отправил под стражу на два месяца, сообщили ТАСС в УФСБ.
Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ предотвратила теракт, который украинские спецслужбы готовили в отношении одного из руководителей Крыма. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, были задержаны трое подозреваемых. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ и по ч. 3 ст. 222.1 УК РФ.