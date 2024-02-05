ФСБ нашла заминированный схрон украинской ДРГ с гранатомётами

В Артёмовском районе Донецкой Народной Республики нашли заминированный схрон с иностранным оружием, предназначенным для украинской ДРГ. О находке сообщили в УФСБ России по ДНР.

Заминированный схрон украинских ДРГ с иностранными гранатомётами. Видео © УФСБ России по ДНР

"В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и Росгвардии в Артёмовском районе обнаружен схрон с иностранным вооружением, заготовленным для использования украинскими диверсионными группами. В связи с наличием признаков минирования схрона сапёрами Росгвардии принято решение об уничтожении вооружения и боеприпасов на месте с использованием накладного заряда", — рассказали в управлении.

Силовики выяснили, что в схроне были спрятаны польские ручные противотанковые гранатомёты RPG-76, чешские противотанковые RPG-75M, девять противотанковых мин ТМ и взрыватели к ним, а также четыре противопехотные мины МОН-50. Теперь им предстоит установить владельца оружия.