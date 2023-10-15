В Красноярском крае строители обнаружили схрон с оружием под полом дома

В Красноярском крае строители во время ремонтных работ нашли огромный схрон с оружием под полом дома. Как сообщает SHOT, находка попалась на глаза рабочим в пристройке дома на улице Лесной в селе Совхоз "Сибиряк".

Во время того, как строители вскрывали пол, они обнаружили 20 патронов для спортивной стрельбы и запалы от гранат. Они начали копать дальше и увидели целый склад с боеприпасами. На место вызвали сотрудников полиции и ОМОН.

С места было изъято: кусок пластита, около 70 запалов для гранат, десять светошумовых гранат "Заря-2", одна газовая граната без запала РГ-60АЗ, 18 взрывных устройств "Импульс", 300 детонаторов КД-8А и множество промышленных зажигательных трубок, электровоспламенителей и детонирующих шнуров. Также на месте нашли 253 патрона 9х19 мм и 752 — калибра 9х18 мм. Полиция ищет, кто и с какой целью устроил подпольный схрон с оружием. Возбуждено уголовное дело.