В подвале жилого дома на востоке Москвы нашли схрон со взрывчаткой

В многоквартирном доме на востоке Москвы нашли схрон со взрывчаткой. По данным SHOT, тайник обнаружили накануне во время ремонтных работ в подвале между двумя подъездами на Авиамоторной улице. Рабочие должны были снести деревянные перекрытия.

Перед взором прибывших на место сотрудников полиции предстал целый арсенал: восемь тротиловых шашек массой 2,8 килограмма, шесть зажигательных трубок, четыре взрывателя МД-5, четыре огнепроводных шнура общей длиной два метра. Все находки изъяли и отправили на экспертизу. Владельца взрывчатки ищут.