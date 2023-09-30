В подвале жилого дома на востоке Москвы нашли схрон со взрывчаткой
В многоквартирном доме на востоке Москвы нашли схрон со взрывчаткой. По данным SHOT, тайник обнаружили накануне во время ремонтных работ в подвале между двумя подъездами на Авиамоторной улице. Рабочие должны были снести деревянные перекрытия.
Перед взором прибывших на место сотрудников полиции предстал целый арсенал: восемь тротиловых шашек массой 2,8 килограмма, шесть зажигательных трубок, четыре взрывателя МД-5, четыре огнепроводных шнура общей длиной два метра. Все находки изъяли и отправили на экспертизу. Владельца взрывчатки ищут.
Лайф писал, что в Санкт-Петербурге у сторонника одной из террористических организаций нашли схрон с оружием. У 47-летнего мужчины обнаружили пистолет ТТ, около 400 патронов, запасные магазины и приспособления для снаряжения патронов.
ТАСС / Егор Алеев