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30 сентября, 13:16

В подвале жилого дома на востоке Москвы нашли схрон со взрывчаткой

В многоквартирном доме на востоке Москвы нашли схрон со взрывчаткой. По данным SHOT, тайник обнаружили накануне во время ремонтных работ в подвале между двумя подъездами на Авиамоторной улице. Рабочие должны были снести деревянные перекрытия.

Перед взором прибывших на место сотрудников полиции предстал целый арсенал: восемь тротиловых шашек массой 2,8 килограмма, шесть зажигательных трубок, четыре взрывателя МД-5, четыре огнепроводных шнура общей длиной два метра. Все находки изъяли и отправили на экспертизу. Владельца взрывчатки ищут.

У менеджера из Петербурга нашли схрон с патронами на целый взвод

У менеджера из Петербурга нашли схрон с патронами на целый взвод

Лайф писал, что в Санкт-Петербурге у сторонника одной из террористических организаций нашли схрон с оружием. У 47-летнего мужчины обнаружили пистолет ТТ, около 400 патронов, запасные магазины и приспособления для снаряжения патронов.

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ТАСС / Егор Алеев

Матвей Константинов
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