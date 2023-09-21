В Петербурге у сторонника террористической организации нашли схрон с оружием

В Санкт-Петербурге у местного жителя обнаружили схрон с оружием. Оказалось, что он работает специалистом по экономической безопасности местной компании, занимающейся лизингом автомобилей, и является сторонником одной из террористических организаций. Об этом сообщает SHOT.

Известно, что силовики отрабатывали информацию о жителях Кировского района, промышляющих незаконным оборотом оружия. В ходе рейда правоохранители пришли к 47-летнему мужчине. У него нашли пистолет ТТ, около 400 патронов, запасные магазины и приспособления для снаряжения патронов. Также обнаружены шеврон и три металлических знака с флагом террористической организации. Петербуржца задержали, с ним работают сотрудники правоохранительных органов. Уточняется, что раньше он был судим по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".