ФСБ предотвратила теракт СБУ в отношении одного из руководителей Крыма

ФСБ России предотвратила теракт, который украинские спецслужбы готовили в отношении одного из руководителей Крыма. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, были задержаны трое подозреваемых. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ и по ч. 3 ст. 222.1 УК РФ.

"В Крыму сотрудниками ФСБ России задержана группа лиц в составе граждан РФ Боднаря В.А., Шевченко О.В. и Ананьева В.В., которая по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля, принадлежащего одному из представителей органов власти Крыма", — приводит ТАСС сообщение ЦОС ФСБ.

У задержанных, которые уже во всём признались, было изъято радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, созданное из доработанной немецкой противотанковой мины DM22 со взрывчаткой на основе гексогена массой 1,9 кг. Кроме того, у них забрали радиопередающее устройство, треножный станок для размещения пускового устройства мины в направлении цели, СВУ осколочно-фугасного действия из брикета взрывчатого вещества зарубежного производства на основе гексогена С-4 массой 3,05 кг, электродетонатора и радиореле. Также изъят дистанционный взрыватель, с помощью которого злоумышленники планировали подключиться по телефонному звонку.