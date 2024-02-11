Чиновник-взяточник из Перми заставил бизнесмена погасить его кредит за машину

Бывший глава Индустриального района Перми придумал новую коррупционную схему. Чиновник попросил местного бизнесмена погасить его кредит за новенький внедорожник, сообщает Mash.

Дмитрий Дробинин занимал пост с октября 2021-го по январь 2024-го. В прошлом году он решил взять Toyota Land Cruiser в кредит за 2,6 миллиона рублей. Под Новый год к главе обратился местный владелец автомойки, который попросил о помощи, заявив, что его хотят "подвинуть". Дробинин согласился оказать услугу, однако попросил о встречной.

Так, сначала чиновник запросил 30 тысяч на карту, а потом скинул сообщение с реквизитами кредитного счёта и потребовал закинуть 28 тысяч рублей. Бизнесмен всё сделал, но почему-то испугался и побежал в УФСБ по Пермскому краю, где во всём сознался правоохранителям.

В итоге на чиновника завели уголовное дело по статье "Получение взятки должностным лицом". Дробинин считал, что за такую маленькую сумму наказания можно избежать, однако 25 января покинул свой пост, а теперь ему грозит до трёх лет тюрьмы.