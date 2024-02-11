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11 февраля, 12:58

Чиновник-взяточник из Перми заставил бизнесмена погасить его кредит за машину

Экс-глава района Перми Дробинин брал взятки оплатой кредита за Land Cruiser

Чиновник из Перми брал взятки оплатой кредита на машину. Обложка © VK / Дмитрий Добрынин

Чиновник из Перми брал взятки оплатой кредита на машину. Обложка © VK / Дмитрий Добрынин

Бывший глава Индустриального района Перми придумал новую коррупционную схему. Чиновник попросил местного бизнесмена погасить его кредит за новенький внедорожник, сообщает Mash.

Дмитрий Дробинин занимал пост с октября 2021-го по январь 2024-го. В прошлом году он решил взять Toyota Land Cruiser в кредит за 2,6 миллиона рублей. Под Новый год к главе обратился местный владелец автомойки, который попросил о помощи, заявив, что его хотят "подвинуть". Дробинин согласился оказать услугу, однако попросил о встречной.

Так, сначала чиновник запросил 30 тысяч на карту, а потом скинул сообщение с реквизитами кредитного счёта и потребовал закинуть 28 тысяч рублей. Бизнесмен всё сделал, но почему-то испугался и побежал в УФСБ по Пермскому краю, где во всём сознался правоохранителям.

В итоге на чиновника завели уголовное дело по статье "Получение взятки должностным лицом". Дробинин считал, что за такую маленькую сумму наказания можно избежать, однако 25 января покинул свой пост, а теперь ему грозит до трёх лет тюрьмы.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Барнауле по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержали заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту. По информации полиции, он в 2020 году через посредника получил два миллиона рублей.

Александра Мышляева
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