Московский суд приговорил к тюрьме и штрафам бывших губернатора Белозерцева и сенатора Шпигеля
Суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам колонии, а Шпигеля — к 11
Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в зале суда. Обложка © T.me / Суды общей юрисдикции города Москвы
Измайловский суд Москвы назначил бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву наказание в виде 12 лет колонии и штрафа в размере более 450 миллионов рублей за взятки от экс-сенатора, основателя группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля. Сам Шпигель получил срок 11 лет и штраф 450 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
"Назначить Белозерцеву общий срок наказания в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в более чем 450 миллионов рублей", — говорится в приговоре судьи Екатерины Стёпиной.
Вина бывшего главы Пензенского региона доказана только в получении взятки в особо крупном размере. Помимо того, суд установил его вину в незаконном хранении оружия.
Как сообщал Лайф, 21 марта 2021 года стало известно о задержании на тот момент губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. 22 марта 2021 года суд отправил губернатора под арест, а президент РФ Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия. Белозерцев занимал пост главы региона с 2015 по 2021 год. Шпигель был сенатором с 2003 по 2013 год. 28 ноября 2023 года прокурор запросил сроки для обоих фигурантов.