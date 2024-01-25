Московский суд приговорил к тюрьме и штрафам бывших губернатора Белозерцева и сенатора Шпигеля

Измайловский суд Москвы назначил бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву наказание в виде 12 лет колонии и штрафа в размере более 450 миллионов рублей за взятки от экс-сенатора, основателя группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля. Сам Шпигель получил срок 11 лет и штраф 450 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

"Назначить Белозерцеву общий срок наказания в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в более чем 450 миллионов рублей", — говорится в приговоре судьи Екатерины Стёпиной.